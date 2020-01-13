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Столтенберг заявил о мерах по защите от российских ракет

Столтенберг заявил о мерах по защите от российских ракет - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
13.01.2020, 07:19

Генсек Альянса отметил, что НАТО собирается работать над системами ПВО и ПРО

НАТО собирается в 2020 году отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комлексом мер оборонительной направленности. Об этом в ночь на 13 января заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа, - ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", - сказал Столтенберг. По его словам, страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением  условий ДРСМД.

"Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современное ядерное оружие", - отметил глава альянса.

Он уточнил, что НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

  • Ранее Альянс отверг предложение Кремля как "не заслуживающее доверия", так как РФ уже разместила на своей территории ракеты 9М729. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал российскому лидеру Владимиру Путину "тщательно рассмотреть" его идею.
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Макрон Эмманюэль Россия владимир путин нато йенс столтенберг ракеты 9М729
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