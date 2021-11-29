Страна в Южной Африке попросила Майка Тайсона стать послом каннабиса

Правительство южноафриканской страны Малави обратилось к бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Майку Тайсону с просьбой стать официальным послом этой страны по каннабису. Об этом сообщает Quartz Africa.

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В Малави в 2020 году легализовали выращивание и переработку каннабиса в медицинских и промышленных целях.

Страна собирается всерьез развивать индустрию медицинского каннабиса, но сейчас эта отрасль находится на начальной стадии развития, ей требуются инвестиции.

Министр сельского хозяйства Малави Лобин Лоу написал письмо Тайсону и попросил его помочь продвигать малавийский каннабис на международном уровне – стать послом для привлечения инвесторов.

Как отмечается, эта южноафриканская страна славится своим рекреационным сортом каннабиса "Золото Малави".

На сегодня основным источником экспорта Малави остается табак, на него приходится 60% валютной выручки, но глобальные успехи в борьбе с курением негативно влияют на экономику страны.

В 2020 году производство табака в Малави упало на 31,3%, что привело к сокращению общих доходов страны от табака на 26,4%.

В правительстве надеются, что в долгосрочной перспективе промышленная марихуана может дополнить табак и расширить возможности страны для получения доходов.

По оценкам США, легальная индустрия каннабиса в настоящее время поддерживает 250 000 рабочих мест. Это открывает огромные возможности для таких стран, как Малави, где сельскохозяйственные товары являются экономической основой страны.

Согласно отчету Prohibition Partners, к 2023 году рынок производства легальной марихуаны в Африке может составить $7,1 млрд. Этот прогноз учитывает масштабы законной и регулируемой отрасли каннабиса в ЮАР, Зимбабве, Лесото, Нигерии, Марокко, Малави, Гане, Эсватини и Замбии.

Поэтому для Малави особенно важно позиционировать себя в глобальном масштабе как новый источник каннабиса и страна ищет поддержки такого всемирно известного человека, как Тайсон.

Тайсон пока не ответил на предложение малавийского правительства.

Экс-чемпион в супертяжелом весе – давний сторонник каннабиса и разрабатывает собственный бренд. Также известно, что он принимает галлюциногенные грибы и психоделический секрет колорадских жаб.

По словам Тайсона, использование каннабиса, грибов и других психоактивных веществ помогло ему избавиться от суицидальных мыслей, бессонницы и депрессии, научиться контролировать эмоции, а также благодаря психоделикам спортсмен испытал духовный подъем и смог вернуться к тренировкам.

Тайсон сотрудничает с компанией Wesana Health, основанной бывшим сотрудником НХЛ Даниэлем Карсильо, которая изучает способность галлюциногенных грибов лечить последствия черепно-мозговых травм у спортсменов и военных.

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Наталия Медведева

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