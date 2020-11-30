Бокс. Тайсон признал, что курил марихуану прямо перед боем с Джонсом

Легендарный боксер Майк Тайсон признался, что курил марихуану непосредственно перед выставочным боем с Роем Джоносом-младшим. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает USA Today.

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"Послушайте, я не могу бросить курить. Я курил раньше во время боев. Мне просто нужно курить, простите. Я курильщик. Я курю каждый день. Я никогда не бросал курить<...>Я просто такой, какой я есть", – сказал он.

В издании отмечают, что боксеров проверяли на наличие запрещенных веществ перед боем, однако, как сообщается, не было проверки на наличие следов марихуаны.

Тайсон считает, что марихуана не имеет на него негативного воздействия, однако он также сказал, что она не притупляла боль во время поединка.

СПРАВКА. В Калифорнии, где проходил бой, разрешено использование марихуаны в медицинских и рекреационных целях. В Украине распространение и хранение марихуаны является незаконным.

В мае 2020-го Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.

В июле подтвердился бой Тайсона с Джонсом в Лос-Анджелесе.

29 ноября поединок Тайсона и Джонса завершился ничьей.

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Марк Сировой

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