Бокс. Легенадрный Майк Тайсон сбросил 45 кг перед возвращением на ринг – фото

Легендарный американский боксер Майк Тайсон сбросил 45 кг перед возращением на ринг для выставочного боя с Роем Джоносом-младшим. Об этом он сказал в эфире программы Good Morning Amarica на ABC.
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"Это (подготовка к бою, – ред.) было сложно, но только по одной конкретной причине: потому что я должен был сбросить 100 фунтов. Хотя с другой стороны, я делал это всю свою карьеру", – сказал 54-летний боксер.
Тайсон добавил, что стал веганом, чтобы так сильно похудеть. По совету жены, он также занимался на беговой дорожке: начинал с 15-минутных тренировок, а закончил двухчасовыми.
"Железный Майк" продемонстрировал свою форму в Instagram.
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Его визави, Рой Джонс-младший, показал отличную скорость рук на тренировке с наставником мирового уровня Томом Янкелло.
The Daily Mail отмечают, что бой пройдет 28 ноября и будет выставочным: заработанные деньги пойдут на благотворительность. Боксировать спортсмены будут в уплотненных 12-унцевых перчатках. Ожидается, что рефери быстро прекратит бой, если у кого-то из бойцов возникнут проблемы.
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