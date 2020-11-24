Бокс. Легенадрный Майк Тайсон сбросил 45 кг перед возвращением на ринг – фото

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Бой боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего состоится 28 ноября

Легендарный американский боксер Майк Тайсон сбросил 45 кг перед возращением на ринг для выставочного боя с Роем Джоносом-младшим. Об этом он сказал в эфире программы Good Morning Amarica на ABC.

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"Это (подготовка к бою, – ред.) было сложно, но только по одной конкретной причине: потому что я должен был сбросить 100 фунтов. Хотя с другой стороны, я делал это всю свою карьеру", – сказал 54-летний боксер.

Тайсон добавил, что стал веганом, чтобы так сильно похудеть. По совету жены, он также занимался на беговой дорожке: начинал с 15-минутных тренировок, а закончил двухчасовыми.

"Железный Майк" продемонстрировал свою форму в Instagram.

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Публикация от Mike Tyson (@miketyson)

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Публикация от Mike Tyson (@miketyson)

Его визави, Рой Джонс-младший, показал отличную скорость рук на тренировке с наставником мирового уровня Томом Янкелло.

 

The Daily Mail отмечают, что бой пройдет 28 ноября и будет выставочным: заработанные деньги пойдут на благотворительность. Боксировать спортсмены будут в уплотненных 12-унцевых перчатках. Ожидается, что рефери быстро прекратит бой, если у кого-то из бойцов возникнут проблемы.

  • Последний бой Тайсона был в 2005 году. "Железный Майк" проиграл Кевину МакБрайда, отказавшись от продолжения схватки после шестого раунда.
  • 51-летний Рой Джосн последний раз выходил на ринг в 2018-м. Решением судей он победил Скотта Сигмона.  
  • В мае 2020-го Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.
  • В июле подтвердился бой Тайсона с Джонсом в Лос-Анджелесе.

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Теги: бокс, бой, майк тайсон, рой джонс
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