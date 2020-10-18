"Сегодня Бруклин был в деле". Майк Тайсон прокомментировал победу Лопеса над Ломаченко
Сам Теофимо Лопес заявил, что он боец, а эту победу он посвящает своему погибшему другу
Культовый американский боксер Майк Тайсон прокомментировал результаты поединка Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом, написав в Twitter, что "Бруклин был в деле". Сам Лопес рассказал, что посвятил победу своему умершему другу Диони Рамиресу, который погиб в авиакатастрофе 24 января, сообщил спортивный портал Трибуна.
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"Сегодня Бруклин был определенно в деле. Лопес победил. Еще один чемпион из Бруклина", – отметил Тайсон.
По словам Лопеса, он сделал это в знак памяти погибшего товарища. "Я должен благодарить бога. Это ради парня, который ушел из жизни ранее в этом году, за два дня до смерти Брайанта (баскетболиста из США Коби Брайанта – ред.)", – подчеркнул боксер.
Также Лопес заявил, что он боец и понимал, что ему "нужно копать глубже".
"Я знал, что он надвинется и не могу дать ему это сделать, не мог рассчитывать на судейские оценки<...>Мне плевать, я один удар принимаю и сразу отдаю. Так делают настоящие чемпионы – выходят на ринг и ищут путь к победе", – сказал он.
- В ночь на 18 октября 2020 года в Лас-Вегасе состоялся супербой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе – победителем стал американец Теофимо Лопес.
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