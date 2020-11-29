Победила дружба. Бой легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса закончился ничьей – видео

В Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего – восемь раундов по две минуты завершились ничьей.

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С самого начала боя Тайсон взял преимущество и старался удерживать его, вкладываясь в удары. Джонс пытался измотать Тайсона, уклоняясь и много двигаясь по рингу. При этом, начиная со второго раунда, более измученным выглядел именно Джонс.

В седьмом раунде Тайсон нанес много ударов в голову и по корпусу Джонса. Однако поединок все равно закончился ничьей.

54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Джонс последний раз боксировал в 2018-м, победив по очкам Скотта Сигмона.

В мае 2020-го Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.

В июле подтвердился бой Тайсона с Джонсом в Лос-Анджелесе.

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Владислав Сердюк

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