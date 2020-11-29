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Победила дружба. Бой легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса закончился ничьей – видео

29.11.2020, 08:00
Победила дружба. Бой легендарных Майка Тайсона и Роя Джонса закончился ничьей – видео - Фото
Майк Тайсон - Рой Джонс (скриншот видео FightHype.com, YouTube).jpg

В Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего – восемь раундов по две минуты завершились ничьей.

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С самого начала боя Тайсон взял преимущество и старался удерживать его, вкладываясь в удары. Джонс пытался измотать Тайсона, уклоняясь и много двигаясь по рингу. При этом, начиная со второго раунда, более измученным выглядел именно Джонс. 

В седьмом раунде Тайсон нанес много ударов в голову и по корпусу Джонса. Однако поединок все равно закончился ничьей. 

  • 54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду. Джонс последний раз боксировал в 2018-м, победив по очкам Скотта Сигмона.
  • В мае 2020-го Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.
  • В июле подтвердился бой Тайсона с Джонсом в Лос-Анджелесе.

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Владислав Сердюк
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