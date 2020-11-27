Майк Тайсон съел ухо Роя Джонса на День благодарения. Правда, оно шоколадное – видео

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вместе со своей семьей съел на День благодарения шоколадную голову боксера Роя Джонса – с ним он вскоре должен встретиться на ринге.

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Известный боксер на видео стал накладывать кусочки головы оппонента своим детям — дочери, к примеру, достался нос. Тайсон же заявил, что предпочитает уши. Объедки со стола отдали собаке.

"Папа, это очень вкусно", – сказал сын Тайсона.

"Я знал, что так и будет", – ответил сам боксер.

По его словам, Джонс "очень вкусный", а его "голова" по вкусу намного лучше, чем повязка.

В 1997 году во втором второй поединке с Эвандером Холифилдом Тайсон откусил противнику задне-верхнюю часть правой ушной раковины.

Последний бой Тайсона был в 2005 году. "Железный Майк" проиграл Кевину МакБрайда, отказавшись от продолжения схватки после шестого раунда.

В мае 2020-го Тайсон объявил, что возвращается на ринг для участия в выставочных благотворительных боях.

В июле подтвердился бой Тайсона с Джонсом в Лос-Анджелесе. Он состоится 29 ноября этого года.

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