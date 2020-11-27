Майк Тайсон съел ухо Роя Джонса на День благодарения. Правда, оно шоколадное – видео

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вместе со своей семьей съел на День благодарения шоколадную голову боксера Роя Джонса – с ним он вскоре должен встретиться на ринге.
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Известный боксер на видео стал накладывать кусочки головы оппонента своим детям — дочери, к примеру, достался нос. Тайсон же заявил, что предпочитает уши. Объедки со стола отдали собаке.
"Папа, это очень вкусно", – сказал сын Тайсона.
"Я знал, что так и будет", – ответил сам боксер.
По его словам, Джонс "очень вкусный", а его "голова" по вкусу намного лучше, чем повязка.
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