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Стрельба на железнодорожной станции в Калифорнии: власти говорят о многочисленных жертвах

26.05.2021, 20:16
Стрельба на железнодорожной станции в Калифорнии: власти говорят о многочисленных жертвах - Фото
Скриншот с видео

"Множество" людей были убиты и ранены в результате стрельбы в среду утром на железнодорожной станции в Сан-Хосе, Калифорния. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на офис шерифа округа Санта-Клара.

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Представитель шерифа сказал, что не знает точного числа жертв и пострадавших, но подтвердил, что они являются сотрудниками Транспортного управления долины Санта-Клара (VTA), которое управляет железнодорожной станцией.

Представитель шерифа сказал, что стрелявший мертв, но не смог сообщить причину смерти. Также неизвестно, связан ли стрелок с VTA.

Мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо сказал, что ситуация все еще оценивается.

По сообщению BBC, стрельба произошла во время митинга железнодорожных работников.

Согласно данным Gun Violence Archive, в этом году в США было совершено 230 массовых расстрелов. Массовый расстрел определяется как преступление, в результате которого погибли четыре или более человек.

16 апреля восемь человек были убиты во время массовой стрельбы в Индианаполисе на складе компании FedEx неподалеку от аэропорта.

Вадим Ребрина
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США стрельба калифорния
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