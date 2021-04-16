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Восемь человек погибли в США в результате стрельбы на складе FedEx в Индианаполисе

16.04.2021, 11:18
Восемь человек погибли в США в результате стрельбы на складе FedEx в Индианаполисе - Фото
Полиция на месте стрельбы в Индианаполисе (Фото – скриншот видео WTHR, Youtube)

В США восемь человек были убиты во время массовой стрельбы в Индианаполисе на складе компании FedEx неподалеку от аэропорта, сообщает ABC News.

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Полицейские прибыли на место происшествия около 23:00 15 апреля по местному времени. В полиции заявили, что стрелок покончил с собой.

Пока неизвестно, сколько человек пострадали из-за стрельбы. По меньшей мере четверо раненых доставлены в больницы в критическом состоянии, еще трое – с различными огнестрельными ранениями. Больницы сообщают о множественных обращениях из-за инцидента.

Полиция не сообщает информации о личности и мотивах стрелка, имена жертв также не оглашаются.

В FedEx выразили сочувствие пострадавшим и заявили о сотрудничестве со следственными органами.

Денис Юдин
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Индианаполис Стрельба в США FedEx
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