Восемь человек погибли в США в результате стрельбы на складе FedEx в Индианаполисе

В США восемь человек были убиты во время массовой стрельбы в Индианаполисе на складе компании FedEx неподалеку от аэропорта, сообщает ABC News.

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Полицейские прибыли на место происшествия около 23:00 15 апреля по местному времени. В полиции заявили, что стрелок покончил с собой.

Пока неизвестно, сколько человек пострадали из-за стрельбы. По меньшей мере четверо раненых доставлены в больницы в критическом состоянии, еще трое – с различными огнестрельными ранениями. Больницы сообщают о множественных обращениях из-за инцидента.

Полиция не сообщает информации о личности и мотивах стрелка, имена жертв также не оглашаются.

В FedEx выразили сочувствие пострадавшим и заявили о сотрудничестве со следственными органами.

В январе 2021 года в Чикаго мужчина в серии нападений убил трех человек и ранил нескольких.

17 марта в Джорджии восемь человек погибли в результате стрельбы в массажных салонах.

Денис Юдин

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