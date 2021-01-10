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В Чикаго мужчина устроил серию нападений, застрелив трех человек. Его убили

10.01.2021, 15:35
В Чикаго мужчина устроил серию нападений, застрелив трех человек. Его убили - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В американском Чикаго мужчина устроил серию нападений, убив по крайней мере трех человек и ранив нескольких других. Его застрелили спустя четыре часа. Об этом сообщает CNN.

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В полиции города рассказали, что стрельба началась в 13:50 по местному времени. 32-летний подозреваемый Джейсон Найтенгейл начал стрелять на парковке по водителю одной из машин, который скончался на месте. Затем он зашел в жилой дом около парковки, попросил позвонить и начал стрелять по охраннику, которая умерла в больнице. Еще одна женщина, которой Найтенгейл выстрелил в голову, госпитализирована в критическом состоянии. 

Позже подозреваемый угнал машину, в 15:35 он вошел в один из магазинов, объявив об ограблении, где он застрелил мужчину и ранил женщину. Примерно в 16:30 он напал на авто, в котором ехала женщина с 15-летней дочерью. Он ранил одну из них, а потом вернулся в магазин, который он ограбил, и напал на полицейских, приехавших на вызов. 

Он сумел сбежать от полиции и уехал в другой город, где в 17:38 начал стрельбу в одной из аптек, а также захватил заложника в соседнем ресторане. Там он ранил девушку, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Местные полицейские, прибывшие на вызов, застрелили мужчину.

В полиции Чикаго продолжают расследование, мотивы стрелка неизвестны.

Владислав Сердюк
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