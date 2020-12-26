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В центре Берлина произошла стрельба: есть раненые

26.12.2020, 10:11
В центре Берлина произошла стрельба: есть раненые - Фото
Иллюстративное фото - EPA

Сегодня рано утром в центре Берлина произошла стрельба: известно о четырех раненых. Об этом пишет Reuters.

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Как сообщается, стрельба случилась рано утром в районе Кройцберг. По данным полиции, в стычке участвовали несколько человек, четверо госпитализированы с ранениями. Пожарная служба Берлина ранее сообщала о трех тяжело раненых.

Участников стрельбы искали множество вооруженных офицеров полиции, пишет Berliner Morgenpost. Также был запрошен вертолет, который совершил облет района.

По данным BILD, стрельба произошла недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии. В то же время правоохранители говорят, что у них пока нет доказательств политических мотивов стрельбы. "Сейчас ситуация очень неясная", – заявила представитель полиции.

  • 2 ноября неизвестные открыли огонь по мирным жителям в центре Вены.
  • По данным МВД Австрии погибли четыре человека, ранены 15, террористы атаковали шесть точек города. 

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Марк Сировой
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