Теракт в Вене. Убитый террорист был исламистом, сторонником ИГ – МВД Австрии

Армия охраняет объекты в Вене, полиция проводит антитеррористическую операцию, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц

Один из террористов, который устроил вчера теракт в центре Вены и был застрелен полицией, был исламистом. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает DW.

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"Вчера вечером на нас было совершено нападение, по крайней мере, со стороны одного исламистского террориста", – сказал он.

По его словам, застреленный террорист был сторонником экстремистской группировки Исламское государство. Власти не исключают, что преступников было больше, добавил министр.

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Нехаммер заявил, что вчера "был самый тяжелый день, который Австрия видела за многие годы". Он призвал граждан оставаться дома и сказал, что детям не надо идти сегодня в школу.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что армия будет защищать объекты в Вене, чтобы полиция могла сосредоточиться на антитеррористических операциях. Сегодня он проведет специальную встречу со своим кабинетом, а затем выступит с обращением к народу.

ДОПОЛНЕНО В 12:37. APA пишет, что одним из нападавших был 20-летний выходец из Северной Македонии Фейзулай Куйтим с австрийским паспортом. Отмечается, что он был осужден на 22 месяца заключения за попытку присоединиться к террористам ИГ в Сирии, однако получил УДО в декабре 2019-го и вышел на свободу.

2 ноября, неизвестные открыли огонь по мирным жителям в центре Вены.

По данным МВД Австрии погибли четыре человека, ранены 15, террористы атаковали шесть точек города. Один из нападавших был застрелен полицией, как минимум еще один разыскивается.

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Марк Сировой

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