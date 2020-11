Теракт в Вене: три человека погибли, 15 ранены. Полиция ведет поиск одного из нападавших

Два человека стали жертвами вчерашнего теракта в столице Австрии Вене, как минимум 14 ранены. Об этом сообщает Reuters.

Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что в больнице скончалась раненая террористами женщина. Ранее сообщалось о погибшем во время атаки горожанине.

ОБНОВЛЕНО в 8:22: Министр внутренних дел Карл Нехаммер на пресс-конференции утром 3 ноября заявил, что в результате атак погибли трое гражданских, двое мужчин и одна женщина. 15 человек было ранено, сообщает Reuters.

Стрелки атаковали шесть точек в городе. Свидетели описывают, что они стреляли по толпам в барах из автоматического оружия – вчера вечером многие воспользовались возможностью посетить бары перед введением в Австрии комендантского часа из-за распространения коронавируса.

Один из нападавших был застрелен полицией, как минимум еще один разыскивается. Жителей города попросили не покидать дома без необходимости, дети могут сегодня, 3 ноября, не посещать школы.

Поиски скрывшегося преступника не ограничиваются территорией Вены, сообщают в полиции.

Президент Владимир Зеленский в Twitter высказал поддержку Австрии: "В это тяжелое время Украина поддерживает Австрию. Мои соболезнования пострадавшим во время ужасающего теракта в Вене".

In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.