Теракт в Вене: три человека погибли, 15 ранены. Полиция ведет поиск одного из нападавших
Один из напавших на мирных жителей в столице Австрии застрелен, как минимум еще один разыскивается
Два человека стали жертвами вчерашнего теракта в столице Австрии Вене, как минимум 14 ранены. Об этом сообщает Reuters.
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Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что в больнице скончалась раненая террористами женщина. Ранее сообщалось о погибшем во время атаки горожанине.
ОБНОВЛЕНО в 8:22: Министр внутренних дел Карл Нехаммер на пресс-конференции утром 3 ноября заявил, что в результате атак погибли трое гражданских, двое мужчин и одна женщина. 15 человек было ранено, сообщает Reuters.
Стрелки атаковали шесть точек в городе. Свидетели описывают, что они стреляли по толпам в барах из автоматического оружия – вчера вечером многие воспользовались возможностью посетить бары перед введением в Австрии комендантского часа из-за распространения коронавируса.
Один из нападавших был застрелен полицией, как минимум еще один разыскивается. Жителей города попросили не покидать дома без необходимости, дети могут сегодня, 3 ноября, не посещать школы.
Поиски скрывшегося преступника не ограничиваются территорией Вены, сообщают в полиции.
Президент Владимир Зеленский в Twitter высказал поддержку Австрии: "В это тяжелое время Украина поддерживает Австрию. Мои соболезнования пострадавшим во время ужасающего теракта в Вене".
In this trying time, #Ukraine stands with #Austria. My condolences to those struck during the hideous terror attack in Vienna.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2020
- 29 октября во французской Ницце неизвестный с ножом напал на людей в соборе Богоматери: погибли три человека, несколько других получили ранения. Позднее его задержали.
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