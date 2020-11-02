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В центре Вены – теракт со стрельбой, СМИ сообщают о нескольких погибших: видео

02.11.2020, 23:18
В центре Вены – теракт со стрельбой, СМИ сообщают о нескольких погибших: видео - Фото
Фото: EPA

В районе площади Шведенплац проводится крупномасштабная полицейская операция

Несколько человек получили ранения в центре Вены в результате стрельбы, сообщила полиция в Twitter. Местные СМИ пишут о нескольких погибших.

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Представитель полиции сообщил Reuters, что в центре Вены проводится крупномасштабная полицейская операция.

Газета Kronen Zeitung сообщила, что от полученных травм скончался сотрудник полиции, а один из преступников подорвал себя. По информации издания, есть еще подозреваемые, их ищет полиция.

"Уже поступили первые сообщения о том, что в результате нападения несколько человек погибли и получили многочисленные ранения. По данным МВД, по крайней мере, один преступник был задержан. Сообщается также, что был серьезно ранен сотрудник полиции", – пишет издание.

Kurier сообщает, что перестрелка произошла в районе площади Шведенплац.

В настоящее время есть сообщения о семерых погибших и нескольких серьезно раненых, пишет издание.

Полиция советует избегать района Шведенплац.

BBC сообщает со ссылкой на МВД Австрии, что один нападавший погиб, а другому удалось скрыться.

Сообщается, что стрельба произошла на улице возле синагоги. Лидер еврейской общины написал в Twitter, что неизвестно, подвергалась ли нападению синагога, поскольку в то время она была закрыта.

"Это террористический акт, который все еще продолжается. В настоящее время преступников несколько", – сказал министр внутренних дел Карл Нехаммер, передает ORF.

Представитель Венской службы спасения сказал изданию, что несколько человек погибли и получили ранения.

В соцсетях публикуют видео инцидента.

Вадим Ребрина
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