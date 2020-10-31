Во Франции опять нападение: стреляли в православного священника

Священник в тяжелом состоянии, нападавшего ищет полиция

Сегодня, 31 октября, во французском Лионе неизвестный ранил из огнестрельного оружия православного священника, когда тот закрывал церковь. Об этом сообщает France24.

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Как отмечается, священник находится в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.

Полиция перекрыла район – ищут нападавшего.

На данным момент французские правоохранители не квалифицировали нападение как теракт.

Во Франции на этой неделе был объявлен максимальный уровень террористической угрозы на фоне атак в Ницце и Авиньоне, которые произошли 29 октября.

В Ницце мужчина напал на базилику Нотр-Дам, убив двух человек внутри и одного снаружи. Утверждается, что во время нападения он кричал "Аллах акбар". В городе закрыли все церкви, преступление расследуют как теракт.

Через два часа в Авиньоне на юго-востоке Франции мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он угрожал прохожим и кричал: "Аллах акбар". Его застрелили полицейские. Нападения произошли спустя две недели после жестокого убийства недалеко от Парижа учителя Самюэля Пати. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в убийстве – этнический чеченец из Москвы Абдуллах Анзоров заявил, что "казнил" педагога за оскорбление пророка.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом" и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди некоторых мусульман.

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Наталия Медведева

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