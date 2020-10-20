Выкладывали видео с призывами "разобраться" с убитым учителем. Во Франции закрыли мечеть

После убийства ролик из соцсетей удалили и написали, что им очень жаль

Власти Франции приняли решение закрыть местную мечеть, которая незадолго до убийства школьного учителя под Парижем критиковала и призывала к действиям против него, сообщает BBC.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

За несколько дней до убийства мечеть французского города Пантен опубликовала в Facebook видео, на котором были призывы "разобраться" с учителем Сэмюэлем Пати, а также упоминался адрес школы, где тот работал.

После того, как Пати был обезглавлен, мечеть удалила видео из соцсети и осудила убийство, написав, что "им очень жаль".

Читайте также: Тысячи французов вышли на митинг почтить память убитого учителя: фоторепортаж

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.