Выкладывали видео с призывами "разобраться" с убитым учителем. Во Франции закрыли мечеть
20.10.2020, 17:26
Иллюстративное фото: pixabay.com
После убийства ролик из соцсетей удалили и написали, что им очень жаль
Власти Франции приняли решение закрыть местную мечеть, которая незадолго до убийства школьного учителя под Парижем критиковала и призывала к действиям против него, сообщает BBC.
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За несколько дней до убийства мечеть французского города Пантен опубликовала в Facebook видео, на котором были призывы "разобраться" с учителем Сэмюэлем Пати, а также упоминался адрес школы, где тот работал.
После того, как Пати был обезглавлен, мечеть удалила видео из соцсети и осудила убийство, написав, что "им очень жаль".
- 16 октября 2020 года под Парижем был убит местный учитель истории и географии, который до этого проводил урок свободы слова, демонстрируя карикатуры на пророка Мохаммеда.
- 17 октября президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся "исламистским терактом", поскольку нападавшим, вероятно, был уроженец Чечни.
- 18 октября в ходе расследования убийства были арестованы 11 человек, в том числе и родители подозреваемого. Также правительство страны заявило, что готовится выслать из Франции 231 иностранца.
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