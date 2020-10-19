Тысячи французов вышли на митинг почтить память убитого учителя: фоторепортаж

Вчера в Париже и многих других городах Франции прошли массовые митинги в знак солидарности и памяти погибшего учителя Сэмюэля Пати, обезглавленного 16 октября в пригороде французской столицы,пишет The Guardian.

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Демонстранты пришли поддержать учителей, многие пришли с плакатами "Нет тоталитаризму мыслей", "Я учитель" и "Школы в трауре" и пели "Марсельезу". Они сказали, что пришли "поддержать всех наших учителей", заявив, что "солидарность и единство" жизненно важны.

Как заявил один из участников митинга, "я хочу, чтобы все учителя знали, что после этого ужасного поступка за ними стоит вся страна". Он отметил, что убитый учитель перед показом карикатур на пророка Мохаммеда дал возможность выйти из класса всем мусульманам, чтобы не оскорблять их чувства.

При этом, родители учеников этой школы заявили, что Сэмюэль Пати подвергался критике и раньше – ему угрожали в интернете, а отец-мусульманин одной из школьниц требовал его увольнения.

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