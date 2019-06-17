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17.06.2019, 11:47

Стрельба на выпускном в США: один человек погиб

Стрельба на выпускном в США: один человек погиб - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Еще семеро - ранены

В Филадельфии (США) на выпускной вечеринке произошла стрельба. Один человек погиб, еще семь – ранены. Об этом сообщил комиссар полиции Ричард Росс, передает CNN.

Всего на вечеринке присутствовали 60 человек. Среди раненых – подростки 15-17 лет.

Полиция пока не установила, сколько человек стреляли и какие были мотивы.

В апреле в Лос-Анжелесе во время похорон репера Nipsey Hussle неизвестные устроили стрельбу. Один человек погиб, еще трое были ранены.

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Теги: Филадельфия, стрельба, выпускной
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