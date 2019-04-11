В Чикаго произошла стрельба: есть жертвы

стрельба-джрджя

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на улице на западе Чикаго. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Пострадавшего доставили в местную больницу в критическом состоянии. На месте инцидента находились полицейские.

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Полиция расследует причины инцидента, начато расследование.

18 марта сообщалось, что в Нидерландах, в городе Утрехт, в трамвае вооруженные люди открыли стрельбу по пассажирам. По предварительной информации, стрельбу вели несколько человек. Они скрылись с места происшествия. Власти Нидерладов назвали произошедшеетеррористическим актом.

В городе закрыли школы и усилили меры безопасности. Сообщалось, что стрельба велась в нескольких местах, но не было уточнено, где именно.