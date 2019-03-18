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18.03.2019, 13:30

Стрельба в Нидерландах в трамвае: есть раненые - видео

Стрельба в Нидерландах в трамвае: есть раненые - видео - Фото
Фото: twitter.com/YelleTieleman

В результате стрельбы ранения получили несколько человек

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В Утрехте (Нидерланды) неизвестные сегодня в трамвае открыли стрельбу по пассажирам, в результате – несколько человек ранены. Об этом сообщает De Telegraaf.

По предварительной информации, стрельбу вели несколько человек.

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Они скрылись с места происшествия.

Пока точное число пострадавших не сообщается. Место инцидента оцепили сотрудники полиции, подъехали машины скорой помощи.

В полиции не исключают террористический мотив преступления.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" Таррант написал, что был в Украине.

Читайте также: Теракт в Новой Зеландии. Почему террорист упомянул Украину

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Теги: стрельба, нидерланды, раненые, трамвай, Утрехта
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