Стрельба в Нидерландах в трамвае: есть раненые - видео

В Утрехте (Нидерланды) неизвестные сегодня в трамвае открыли стрельбу по пассажирам, в результате – несколько человек ранены. Об этом сообщает De Telegraaf.
По предварительной информации, стрельбу вели несколько человек.
Они скрылись с места происшествия.
Пока точное число пострадавших не сообщается. Место инцидента оцепили сотрудники полиции, подъехали машины скорой помощи.
В полиции не исключают террористический мотив преступления.
15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 49 человек, еще 48 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец Брентон Таррант. Он стримил видео расстрела в соцсети. 16 марта над ним состоялся суд. В своем "манифесте" Таррант написал, что был в Украине.
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