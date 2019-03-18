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18.03.2019, 16:36

Стрельба в Утрехте: полиция опубликовала фото подозреваемого

Стрельба в Утрехте: полиция опубликовала фото подозреваемого - Фото
Фото: ЕРА

Число жертв в результате стрельбы увеличилось

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Три человека погибли в результате стрельбы в трамвае голландского города Утрехт. Власти назвали произошедшее терактом. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на мэра города.

Еще девять человек получили ранения.

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Полиция разыскивает 37-летнего гражданина Турции по имени Гокмен Танис. Правоохранители рекомендуют не приближаться к нему.

В городе закрыли школы и усилили меры безопасности.

"Мы не можем исключать террористические мотивы. На данный момент многое еще неясно, и местные власти прилагают все усилия, чтобы установить все факты", - заявил на пресс-конференции в понедельник голландский координатор по борьбе с терроризмом Питер-Яап Альберсберг.

Он добавил, что стрельба велась в нескольких местах, но не уточнил, где именно.

Сегодня в Утрехте, в трамвае неизвестные открыли стрельбу по пассажирам. По предварительной информации, стрельбу вели несколько человек. Они скрылись с места происшествия.

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Теги: Утрехт, теракт, голландия
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