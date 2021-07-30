Стрельба в Берлине: ранены четыре человека
30.07.2021, 21:33
Фото: ЕРА
В результате стрельбы на стоянке строительного магазина в берлинском районе Веддинг ранены четыре человека – трое мужчин и одна женщина. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
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Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, затем их доставили в больницу.
Полиция проводит масштабную операцию.
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