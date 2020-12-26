Стрельба в Берлине: участники были представителями оргпреступности – прокуратура
26.12.2020, 18:46
Фото – Clemens Bilan, EPA
Перестрелку в центре Берлина устроили представители организованной преступности. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Берлина.
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В прокуратуре открыли расследование против нескольких подозреваемых в покушении на убийство, рассматривается вопрос о выдаче ордеров на арест.
Четверо пострадавших во время стрельбы направлены в клинику Шарите, сообщает Berliner Morgenpost.
- Сегодня, 26 декабря, в центре Берлина произошла стрельба, были ранены четыре человека.
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