Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.03.2019, 19:02

Стрельба в больнице Праги: один пациент в тяжелом состоянии

Стрельба в больнице Праги: один пациент в тяжелом состоянии - Фото
Фото: LIGA.net

Стрелок был задержан после того, как его разоружили медсестры

Реклама
Реклама

В больнице Праги пациент открыл стрельбу в палате, ранены два человека, сообщает АР.

Инцидент произошел вечером 8 марта в гематологическом отделении клиники, которая находится в пражском районе Винограды. В палате находились трое пациентов: нападавший и двое пострадавших. Стрелок был задержан после того, как его разоружили медсестры.

Реклама

Один из раненых пациентов находится в очень тяжелом состоянии.

Причина происшествия не сообщается.

Ранее сегодня сообщалось, что по меньшей мере 15 детей умерли 8 марта в больнице города Матурин (штат Монагас, Венесуэла), который остался без электричества,

Отправить:
Распечатать:
Теги: больница, стрельба, прага
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 