Стрельба в больнице Праги: один пациент в тяжелом состоянии

Фото: LIGA.net

В больнице Праги пациент открыл стрельбу в палате, ранены два человека, сообщает АР.

Инцидент произошел вечером 8 марта в гематологическом отделении клиники, которая находится в пражском районе Винограды. В палате находились трое пациентов: нападавший и двое пострадавших. Стрелок был задержан после того, как его разоружили медсестры.

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Один из раненых пациентов находится в очень тяжелом состоянии.

Причина происшествия не сообщается.

Ранее сегодня сообщалось, что по меньшей мере 15 детей умерли 8 марта в больнице города Матурин (штат Монагас, Венесуэла), который остался без электричества,