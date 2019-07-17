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17.07.2019, 19:21

Стрельба в иракском Курдистане: среди убитых - турецкий дипломат

Стрельба в иракском Курдистане: среди убитых - турецкий дипломат - Фото
Место стрельбы в Эрбиле (фото - EPA)

В результате нападения на ресторан в Эрбиле погибли два человека, один - получил ранения

По меньшей мере, два человека, в том числе турецкий дипломат, были застрелены сегодня, 17 июля, в результате нападения в столице иракского Курдистана - Эрбиль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных органов безопасности и министерства иностранных дел Турции.

Неизвестный открыл огонь в ресторане в Эрбиле, где обедали турецкие дипломаты, а затем скрылся в поджидавшей его машине, рассказали два курдских сотрудника службы безопасности и свидетель.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что одним из убитых был дипломат, работавший в своем консульстве в полуавтономном иракском Курдистане.

В заявлении курдской службы внутренней безопасности говорится, что погибли два человека - дипломат и еще один гражданский - и еще один человек был ранен.

Курдские чиновники и иракское государственное телевидение сначала заявили, что были убиты три человека, и что все они были турецкими дипломатами и включая заместителя консула.

Отмечается, что Турция, центральное правительство Ирака в Багдаде и курдские власти в Эрбиле осудили это нападение, которое произошло спустя несколько недель после того, как Турция начала новое военное наступление против курдских сепаратистов, базирующихся в северном Ираке.

11 мая в Пакистане в городе Гвадар на гостиницу премиум-класса Pearl Continental напали четверо боевиков. Атакующие использовали при штурме отеля огнестрельное оружие и гранаты, был убит охранник. В ходе перестрелки, которая длилась несколько часов, все боевики были застрелены.

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Теги: Турция, теракт, стрельба, Курдистан
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