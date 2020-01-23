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Стрельба в МакДональдс в Сиэтле: один погиб, семь ранены - видео

Стрельба в МакДональдс в Сиэтле: один погиб, семь ранены - видео - Фото
Фото: скриншот из видео
23.01.2020, 10:50

Поводом стала ссора посетителей

По меньшей мере один человек был убит и семь, в том числе ребенок, получили ранения, в результате стрельбы в кафе МакДональдс в центре Сиэтла вчера вечером. Об этом пишет USA Today.

Звонки в полицию начали поступать около 17:00. На месте происшествия правоохранители увидели раненых, а также мертвую женщину.

По словам начальника полиции Сиэтла, стрельба возникла после ссоры, стреляли несколько человек, следователи изучают доказательства, чтобы определить количество подозреваемых: в частности смотрят отснятый материал с камер видеонаблюдения. 

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США стрельба гибель макдональдс сиэтл
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