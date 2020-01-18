Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В американском штате Юта произошла стрельба, есть погибшие

В американском штате Юта произошла стрельба, есть погибшие - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
18.01.2020, 22:31

Четверо человек погибли, один ранен

В США, в городе Грантсвилль штата Юта произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщает CNN.

Нападавшего задержали правоохранители.

Этот инцидент произошел в ночь на субботу на перекрестке улиц Main Street и 130 South.

Местная полиция заявила, что стрелок был один и угрозы для местного населения уже нет. Обстоятельства трагедии выясняются.

Информации о личностях жертв и возможной связи между ними пока нет.

В Грантсвилле живут около 11 000 человек, город расположен примерно в 35 милях к юго-западу от Солт-Лейк-Сити в округе Туэль.

  • 30 декабря 2019 года в США мужчина открыл огонь в церкви, он убил двоих человек, нападавшего застрелили прихожане.

Читайте такэе: В мэрии во Франции мужчина устроил стрельбу и покончил с собой

Напишите нам
стрельба
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 