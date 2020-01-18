В американском штате Юта произошла стрельба, есть погибшие

В США, в городе Грантсвилль штата Юта произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли, еще один получил ранения. Об этом сообщает CNN.
Нападавшего задержали правоохранители.
Этот инцидент произошел в ночь на субботу на перекрестке улиц Main Street и 130 South.
Местная полиция заявила, что стрелок был один и угрозы для местного населения уже нет. Обстоятельства трагедии выясняются.
Информации о личностях жертв и возможной связи между ними пока нет.
В Грантсвилле живут около 11 000 человек, город расположен примерно в 35 милях к юго-западу от Солт-Лейк-Сити в округе Туэль.
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