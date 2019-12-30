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В США мужчина открыл огонь в церкви: его застрелили прихожане

В США мужчина открыл огонь в церкви: его застрелили прихожане - Фото
Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos
30.12.2019, 08:30

Инцидент произошел в американском штате Техас

В США в Техасе два человека погибли в результате стрельбы в церкви. Стрелка нейтрализовали прихожане. Об этом сообщает CBS.

Неизвестный начал стрелять в христианской церкви недалеко от города Форт-Уэрт.

Ему удалось убить двух человек, после его застрелили посетители церкви.

В Департаменте общественной безопасности Техаса похвалили "героических прихожан", остановивших стрелка.

По словам чиновника Джеффа Уильямса, несколько прихожан вытащили свое оружие вскоре после выстрела. 

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