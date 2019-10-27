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В США произошла стрельба на вечеринке: есть погибшие - видео

В США произошла стрельба на вечеринке: есть погибшие - видео - Фото
Фото: FOX4Terry/Twitter
27.10.2019, 13:39

Стрелок все еще не найден

В американском городе Гринвилль в штате Техас неизвестный открыл огонь на массовой студенческой вечеринке, передает CNN.

Шериф округа Хант сообщил, что в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, еще не менее 10 были ранены. Правоохранители продолжают искать стрелка и устанавливают обстоятельства инцидента.

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стрельба техас вечеринка
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