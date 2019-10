В США произошла стрельба на вечеринке: есть погибшие - видео

В американском городе Гринвилль в штате Техас неизвестный открыл огонь на массовой студенческой вечеринке, передает CNN.

Шериф округа Хант сообщил, что в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, еще не менее 10 были ранены. Правоохранители продолжают искать стрелка и устанавливают обстоятельства инцидента.

20 injured & 3 dead in a mass shooting, reported in #Greenville #Texas at a Homecoming party for Texas A&M University at Commerce. Reported 20 shots. Murder still not arrested.

