В США произошла стрельба на вечеринке: есть погибшие - видео

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В американском городе Гринвилль в штате Техас неизвестный открыл огонь на массовой студенческой вечеринке, передает CNN.

Шериф округа Хант сообщил, что в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, еще не менее 10 были ранены. Правоохранители продолжают искать стрелка и устанавливают обстоятельства инцидента.

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