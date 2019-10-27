В США произошла стрельба на вечеринке: есть погибшие - видео

В американском городе Гринвилль в штате Техас неизвестный открыл огонь на массовой студенческой вечеринке, передает CNN.
Шериф округа Хант сообщил, что в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, еще не менее 10 были ранены. Правоохранители продолжают искать стрелка и устанавливают обстоятельства инцидента.
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#JUSTIN #US:
20 injured & 3 dead in a mass shooting, reported in #Greenville #Texas at a Homecoming party for Texas A&M University at Commerce. Reported 20 shots. Murder still not arrested.#lka
pic.twitter.com/Z1beKmsHJ8— JBC Breaking|News™ (@JBCBreaking) October 27, 2019
- 4 августа в Дайтоне, штат Огайо, мужчина открыл стрельбу по людям, стоявшим около бара. Погибло девять человек. Ранее в тот же день неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Walmart в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы 20 человек погибли и еще 20 получили ранения.
- Лидер республиканской партии США Джо Байден обвинил в ситуации президента США Дональда Трампа, заявив что к массовым расстрелам привел "его ядовитый язык".
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