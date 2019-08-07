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Байден: В массовых убийствах виноват Трамп и его ядовитый язык

Байден: В массовых убийствах виноват Трамп и его ядовитый язык - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)
07.08.2019, 16:06

Лидер Демократической партии США обвинил президента в разжигании ненависти

Лидер Демократической партии США Джо Байден обвинил президента Дональда Трампа в распространении идеи о "превосходстве белых", что, по его мнению, привело к массовым убийствам в стране. Об этом сообщает Reuters.

"У нас есть президент с ядовитым языком, который публично и непринужденно принял политическую стратегию ненависти, расизма и разделения", - заявил политик.

Байден также провел параллель между риторикой Трампа и мотивами стрелка в Эль-Пасо.

"Президент разжег в нашей стране огонь белого превосходства. Трамп много говорил о "вторжении мигрантов". В то же время стрелок в Эль-Пасо заявил, что его атака является ответом на "латиноамериканское вторжение" в Техас", - объяснил свою позицию Байден.

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Стрельба в США дональд трамп джо байден
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