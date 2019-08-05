Трамп обратился к нации: Мы должны осудить превосходство белых

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп осудил "расизм, фанатизм и превосходство белых" и предложил ряд инициатив, которые, по его мнению, помогут предотвращать массовые убийства на почве ненависти. Об этом он сказал в своем обращении к американской нации, сообщает ВВС.

Трамп призвал к проведению реформ в области контроля над психическим здоровьем и к расширению двухпартийного сотрудничества в усовершенствовании законов об оружии. Также он предложил ввести смертную казнь для виновных в массовых убийствах.

"В один голос наша нация должна осудить расизм, фанатизм и превосходство белых. Эти зловещие идеологии должны быть побеждены. Ненависти нет места в Америке", - заявил Трамп.

При этом он не высказался в поддержку мер повышения контроля над оборотом и использованием оружия, предложенных в Конгрессе.

Он призвал принять закон, который позволил бы правоохранительным органам конфисковывать оружие у лиц, которые представляют угрозу для них самих или окружающих.

Также, по мнению Трампа, необходимо выявлять лиц, которые могут совершать насильственные действия, предотвращать их доступ к огнестрельному оружию, а также предлагать принудительное заключение как способ остановить потенциальных злоумышленников.

Президент США также сказал, что поручил Министерству юстиции разработать законопроект о смертной казни тем, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства.

Ранее ведущие представители Демократической партии США обвинили именно Трампа в том, что его риторика провоцирует проявления насилия и расовой вражды.

Американское следствие рассматривает расовую ненависть как один из мотивов подозреваемого в массовом убийстве в супермаркете Эль-Пасо, Техас, когда погибли 20 человек и еще 26 были ранены. Значительная часть пострадавших - латиноамериканского происхождения.