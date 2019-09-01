Стрельба в США: пятеро погибших, более 20 раненых

Стрельба на улицах города Одесса в штате Техас привела к человеческим жертвам – погибли пять человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным полиции, еще 20 человек, включая как минимум троих полицейских, получили ранения. Нападавший был застрелен сотрудником полиции.
Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный ездит по городу, угнав автомобиль почтовой службы США, и стреляет в случайных людей. Полиция допустила наличие второго стрелка и призвала жителей соблюдать крайнюю осторожность.
Власти штата находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами, заявил губернатор Техаса Грег Эбботт. "Мы не позволим ненависти и жестокости заполонить Штат Одинокой Звезды", - подчеркнул он.
Генеральный прокурор США Уильям Барр проинформировал о трагедии президента США Дональда Трампа. По словам главы государства, задействовано Федеральное бюро расследований.
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