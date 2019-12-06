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Стрельба на базе ВМС в США: двое погибших

Стрельба на базе ВМС в США: двое погибших - Фото
(Фото: скриншот из видео)
06.12.2019, 17:32

Количество пострадавших уточняется

Два человека погибли в результате стрельбы на базе ВМС США в Пенсаколе, Флорида. Об этом командование ВМС сообщает в Twitter.

Командование сообщает, что среди погибших - и сам стрелок, количество раненых, направленных в клиники, уточняется. База заблокирована.

База используется для стартовых тренировок пилотов ВМС, морской пехоты и береговой охраны.

1 сентября стрельба на улицах города Одесса в штате Техас привела к человеческим жертвам – погибли пять человек. 

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