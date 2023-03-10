UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Стрельба в молитвенном доме в Гамбурге. Среди раненых есть украинка

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 14:43
Стрельба в молитвенном доме в Гамбурге. Среди раненых есть украинка - Фото
Фото: EPA

Из-за стрельбы в молитвенном доме Гамбурга получила ранение украинская гражданка. Сейчас ей предоставляется необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

Генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с немецкими правоохранителями в контексте расследования нападения, устанавливает связь с родными пострадавшей.

В ближайшее время украинский консул также посетит больницу, чтобы предоставить украинской гражданке консульскую помощь, сообщили в МИДе.

  • Несколько человек погибли в молитвенном доме Свидетелей Иеговы на севере Гамбурга в четверг вечером в результате нападения. Немецкие СМИ сообщают о пяти-шести жертвах.
Вадим Ребрина, Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
стрельба Гамбург свидетели иеговы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 