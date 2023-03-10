Стрельба в молитвенном доме в Гамбурге. Среди раненых есть украинка

Из-за стрельбы в молитвенном доме Гамбурга получила ранение украинская гражданка. Сейчас ей предоставляется необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

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Генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с немецкими правоохранителями в контексте расследования нападения, устанавливает связь с родными пострадавшей.

В ближайшее время украинский консул также посетит больницу, чтобы предоставить украинской гражданке консульскую помощь, сообщили в МИДе.

Несколько человек погибли в молитвенном доме Свидетелей Иеговы на севере Гамбурга в четверг вечером в результате нападения. Немецкие СМИ сообщают о пяти-шести жертвах.

Вадим Ребрина , Марко Сировой

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