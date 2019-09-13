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Президент Филиппин: Стреляйте в коррупционеров, бейте их

Президент Филиппин: Стреляйте в коррупционеров, бейте их - Фото
Родриго Дутерте (фото - ЕРА)
13.09.2019, 18:25

Однако Дутерте предупредил: убивать чиновников - нельзя

Президент Филиппинских островов Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, которые требуют взятки. Об этом он заявил во время публичного выступления на открытии правительственного центра в Батанге, передает Manila Bulletin.

Президент уточнил, что стрелять надо так, чтоб ранить нечестного чиновника, но не убить его.

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"Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них. Но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование", - сказал лидер Филиппинцев.

Дутерте уточнил, что несмотря на разрешение личность, выстрелившую в чиновника, к ответственности все равно привлекут. Ее накажут телесно. От тюрьмы президент обещает в таких случаях защищать.

"Вас не посадят в тюрьму. Вы получите лишь испытательный срок. Если вы подстрелите глупого вора, я защищу вас", - заверил президент.

Он также попросил филиппинцев уведомлять о случаях коррупции уполномоченные органы. 

Дутерте не единожды попадал в скандалы из-за своих высказываний и необычного поведения:

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коррупция чиновник Родриго Дутерте Филиппины филиппинские острова
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