Президент Филиппин: Стреляйте в коррупционеров, бейте их

Президент Филиппинских островов Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, которые требуют взятки. Об этом он заявил во время публичного выступления на открытии правительственного центра в Батанге, передает Manila Bulletin.
Президент уточнил, что стрелять надо так, чтоб ранить нечестного чиновника, но не убить его.
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"Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них. Но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование", - сказал лидер Филиппинцев.
Дутерте уточнил, что несмотря на разрешение личность, выстрелившую в чиновника, к ответственности все равно привлекут. Ее накажут телесно. От тюрьмы президент обещает в таких случаях защищать.
"Вас не посадят в тюрьму. Вы получите лишь испытательный срок. Если вы подстрелите глупого вора, я защищу вас", - заверил президент.
Он также попросил филиппинцев уведомлять о случаях коррупции уполномоченные органы.
Дутерте не единожды попадал в скандалы из-за своих высказываний и необычного поведения:
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