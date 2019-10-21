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Студентов заставили сдавать экзамен с коробками на голове: фото

Студентов заставили сдавать экзамен с коробками на голове: фото - Фото
Фото: timesofindia.indiatimes
21.10.2019, 07:54

Администрация колледжа заявила, что не хотела таким образом унизить студентов

В штате Индии Карнатака преподаватели заставили сдавать первокурсников одного из колледжей письменный экзамен по химии с картонными коробками на головах, чтобы они не могли списать. Об этом сообщает Times of India.

"Странный набор фотографий, на которых студенты носят картонные коробки на головах в штате Карнатака во время экзамена в колледже, чтобы не допустить списывания", - говорится в сообщении.

Фото: timesofindia.indiatimes

В местном управлении образования назвали такое обращение со студентами "бесчеловечной идеей", руководству колледжа вынесли официальное предупреждение.

Администрация колледжа извинилась и заявила, что не хотела таким образом унизить студентов.

"Мы реализовали эту идею, чтобы обуздать злоупотребления положением, а не преследовать студентов. Это всего лишь эксперимент. Мы обсудили это со студентами и приняли их согласие, прежде чем применять его", - отметил директор колледжа Сатиш.

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