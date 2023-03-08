Суд Евросоюза отменил санкции против матери Пригожина

Высший европейский суд отменил введение санкций против Виолетты Пригожиной, матери владельца российской террористической организации "Группа Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Виолетта Пригожина была занесена в санкционный список Евросоюза за день до вторжения России в Украину, однако поступил запрос об отмене наложенных на нее санкций.

ЕС заявил, что деловые связи Пригожиной с ее сыном сделали ее соучастницей российской агрессии.

"Суд отменяет ограничительные меры, примененные к госпоже Виолетте Пригожиной, матери господина Евгения Пригожина, в контексте войны России против Украины", — цитирует телеканал решение суда.

Там говорится, что суд не получил достаточно информации, необходимой для наложения санкций.

Сам Пригожин также пытался избежать санкций. В июне 2022 года Суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил его жалобу на введение ограничений.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.