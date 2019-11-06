Суд наказал поляка за уничтожение вывески с гербом Украины

Суд (фото - pixabay.com)

Окружной суд в польском Ополе оштрафовал мужчину, обвиняемого в уничтожении вывески с гербом Украины, размещенной на здании консульства. Об этом сообщает Польское радио.

Инцидент произошел в апреле текущего года в центре города. Уничтоженную вывеску на тротуаре обнаружили прохожие - ранее она висела на стене здания консульства. Полиция оперативно установила личность того, кто сорвал ее. Сообщается, что 29-летний Томаш А. признался в содеянном. Он утверждал, что это была хулиганская выходка под влиянием алкоголя, а негативных чувств к украинцам и Украине у него нет.

Прокуратура предложила назначить ему штраф в размере 1000 злотых (около 6400 гривень), а также обязать покрыть средства на ремонт вывески и судебные услуги. Суд с предложением прокурора согласился.

Ранее сообщалось, что в Польше установили крест на месте памятника бойцам УПА.

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