Суд не разрешил немцу владеть оружием – в него выстрелила собака

Иллюстративное фото: ЕРА

Суд в Германии постановил, что один из граждан не может иметь лицензию на огнестрельное оружие после того, как его собака выстрелила в него из винтовки. Об этом сообщает АР.

Сегодня административный суд Мюнхена отклонил жалобу этого человека на ранее принятое баварскими властями решение отозвать его лицензию на владение винтовкой, а также разрешение на охоту.

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Решение последовало за инцидентом 2016 года, когда мужчина, страстный охотник, был ранен в руку после того, как его собака спустила курок на заряженной винтовке, которая лежала в его машине.

Суд постановил, что на охотника нельзя полагаться "потому что очевидно, что он и далее будет небрежно обращаться с огнестрельным оружием и боеприпасами".

Мужчина, чье имя не было названо, может обжаловать приговор.

Недавно в горах Колорадо американец во время пробежки подвергся нападению пумы. Мужчина вступил в схватку с животным и задушил его.