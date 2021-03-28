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Суд обязал президента Бразилии выплатить компенсацию журналистке за оскорбление

28.03.2021, 17:28
Суд обязал президента Бразилии выплатить компенсацию журналистке за оскорбление - Фото
Жаир Болсонару (Фото: EPA-EFE/Joedson Alves)

Бразильский суд обязал президента Жаира Болсонару выплатить компенсацию журналистке за унизительные комментарии в ее адрес. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, в прошлом году Болсонару публично высказал предположение, что Патрисия Кампос Мелло предлагала секс источнику за негативную информацию о нем.

Судья заявил, что высказывания Болсонару нанесли ущерб чести журналиста.

Президенту Бразилии присудили выплатить ей 20 000 реалов ($3500) в качестве компенсации за причиненный ущерб. Он может обжаловать решение.

В своем твите Кампос Мелло, отмеченная наградами репортер бразильской ежедневной газеты Folha de S.Paulo, сказала, что решение судьи стало победой для всех женщин.

Кампос Мелло написала серию статей-расследовании о группе, использующей WhatsApp для усиления кампании Болсонару, очерняя его соперников в преддверии президентских выборов 2018 года.

Наталия Медведева
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Жаир Болсонару Бразилия журналист
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