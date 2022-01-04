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Суд отклонил иск "младенца с обложки Nevermind" против Nirvana

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 19:37
Суд отклонил иск
Спенсер Элден (скриншот с видео)

Судья в Калифорнии отклонил иск против группы Nirvana, поданный Спенсером Элденом, детское фото которого было использовано в дизайне обложки альбома Nevermind. Об этом сообщает BBC.

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В прошлом году 30-летний Элден подал на группу в суд, обвинив ее участников в сексуальной эксплуатации и сексуальном насилии над детьми.

Он сказал, что это изображение вызвало у него "тяжелое перманентное эмоциональное расстройство", а также потерю зарплаты и "удовольствия от жизни".

В прошлом месяце Nirvana подала заявление об отклонении иска, заявив, что аргументы Элдена не имеют под собой оснований.

Адвокаты группы заявили, что у двух законодательных актов, в соответствии с которыми Элден подал жалобу, есть ограничения по времени, которые делают обвинения недействительными.

Утверждение Элдена о том, что на фотографии изображено сексуальное насилие над детьми, адвокаты описали как "несерьезное". "Краткое изучение фотографии или собственное поведение Элдена (не говоря уже о присутствии фотографии в домах миллионов американцев, которые, по мнению Элдена, виновны в хранении детской порнографии), доказывает это", – говорится в заявлении об отклонения иска.

У команды Элдена было время до 30 декабря, чтобы ответить на ходатайство Nirvana об отклонении, но они пропустили этот крайний срок.

В результате судья закрыл дело "с разрешением на внесение поправок", что означает, что Элден может до 13 января возобновить рассмотрение дела.

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Вадим Ребрина
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музыка Nirvana спенсер элден
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