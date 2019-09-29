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Суд разрешил называть немецкого политика "фашистом"

Суд разрешил называть немецкого политика "фашистом" - Фото
Бьорн Хёке (Фото:  EPA)
29.09.2019, 22:37

Права называть так главу отделения партии Альтернатива для Германии добились активисты из города Айзенахе

В Германии суд Майнингена постановил, что главу отделения партии Альтернатива для Германии (АдГ) Бьорна Хёке в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что поводом для судебного разбирательства стала демонстрация в городе Айзенахе, заявленная организаторами как "протест против расистской АдГ и в особенности против фашиста Хёке".

Сообщается, что изначально в официальном ответе властей организаторам мероприятия использование слова "фашист" было запрещено. Организаторы акции обратились в суд, сославшись на свободу выражения мнений.

При вынесении судебного решения использовались многочисленные цитаты из публикаций и выступлений Бьорна Хёке. Суд постановил, что запрет городских властей был "незаконным".

Характеристика "фашист" может иметь "клеветнический характер", решил суд, однако организаторы акции "достоверно обосновали, что их оценочное суждение возникло не на ровном месте, а основано на проверенных фактах".

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фашизм АдГ Бьорн Хёке
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