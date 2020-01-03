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Суд в Британии уравнял этическое веганство в правах с религией

Суд в Британии уравнял этическое веганство в правах с религией - Фото
Иллюстрационное фото - ЕРА
03.01.2020, 16:47

Работодатели должны будут уважать этическое веганство и следить за тем, чтобы дискриминация в отношении веганов не допускалась

Суд в Великобритании впервые определил, что этическое веганство - это "философское убеждение", и поэтому оно должно быть защищено законом. Об этом сообщает ВВС.

Данное промежуточное решение принято судом в Норвиче по иску вегана Джорди Касамитжаны, который утверждает, что был уволен из организации Лига защиты животных от жестокого спорта из-за своего этического веганства.

При этом бывший работодатель говорит, что Касамитжана был уволен за грубые проступки, и что организация, будучи зоозащитной, не оспаривает вопрос необходимости законодательной защиты веганства.

55-летний Касамитжана был уволен из Лиги после того, как раскрыл информацию о том, что организация инвестировала в фирмы, занимающиеся тестированием на животных.

Мужчина говорит, что, когда он обратил внимание своего начальства на это, оно ничего не сделало, поэтому Касамитжана сообщил об этом коллегам и в результате был уволен.

Судья в Норвиче постановил, что этические веганы должны иметь право на такую же правовую защиту на рабочих местах в Великобритании, как и те, кто придерживается религиозных убеждений.

Судья постановил, что этическое веганство квалифицируется как философское убеждение в соответствии с Законом о равенстве 2010 года – оно достойно уважения в демократическом обществе, не противоречит человеческому достоинству и не противоречит основным правам других.

Хотя решение суда по трудовым спорам не является обязательным юридическим прецедентом, оно будет иметь важные и далеко идущие последствия, отмечает ВВС. Работодатели должны будут уважать этическое веганство и следить за тем, чтобы дискриминация в отношении веганов не допускалась.

Отмечается, что суду еще предстоит принять решение о непосредственной обоснованности увольнения Касамитжаны.

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