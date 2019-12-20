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Ученые заявили, что веганы рискуют здоровьем из-за своего питания

Ученые заявили, что веганы рискуют здоровьем из-за своего питания - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
20.12.2019, 11:48

Все дело в нехватке витамина В12

Британские ученые обнаружили, что люди, которые не употребляют в пищу продукты животного происхождения, рискуют из-за недостатка в организме витамина В12. Об этом сообщает BBC News Україна

Эта диета полезна, однако в ней может не хватать питательных веществ, например, витамина В12. Взрослому человеку нужно полтора микрограмма В12 ежедневно.

Этот витамин есть в мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах, но его нет в овощах, фруктах или зерновой пище. Нехватка В12 в организме может привести к повреждению нервов, но первые симптомы этого появляются через три-четыре года диеты.

Ученые рекомендуют употреблять соответствующие пищевые добавки, чтобы восполнять нехватку В12. 

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вегетарианство веганство наука ученые здоровье
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