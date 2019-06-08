Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.06.2019, 22:40

Суд в Москве отправил журналиста Медузы под домашний арест

Суд в Москве отправил журналиста Медузы под домашний арест - Фото
Иван Голунов (скриншот с видео)

Следствие и прокуратура просили отправить Ивана Голунова в СИЗО

Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста издания Медуза Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает Дождь.

Следствие и прокуратура просили отправить Голунова в СИЗО.

"Я никогда не употреблял наркотики… Я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться правил игры. Я поддерживаю доводы своих защитников", — сказал Голунов в суде.

Вчера, 6 июня, в Москве Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков.

Следствие считает, что он купил два свертка с 3,56 грамма мефедрона и три свертка с 5,42 грамма кокаина, которые планировал продать. Журналист утверждает, что наркотики ему подкинули.

Коллеги Голунова связывают арест журналиста с его профессиональной деятельностью. Они говорят, что Голунов - профессиональный расследователь, который занимался чувствительными для власти и теневого бизнеса темами и получал множество угроз.

Отправить:
Распечатать:
Теги: наркотики, Медуза, Иван Голунов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 