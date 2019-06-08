Суд в Москве отправил журналиста Медузы под домашний арест

Иван Голунов (скриншот с видео)

Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста издания Медуза Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает Дождь.

Следствие и прокуратура просили отправить Голунова в СИЗО.

"Я никогда не употреблял наркотики… Я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться правил игры. Я поддерживаю доводы своих защитников", — сказал Голунов в суде.

Вчера, 6 июня, в Москве Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков.

Следствие считает, что он купил два свертка с 3,56 грамма мефедрона и три свертка с 5,42 грамма кокаина, которые планировал продать. Журналист утверждает, что наркотики ему подкинули.

Коллеги Голунова связывают арест журналиста с его профессиональной деятельностью. Они говорят, что Голунов - профессиональный расследователь, который занимался чувствительными для власти и теневого бизнеса темами и получал множество угроз.