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02.04.2019, 10:30

Суд в США не разрешил казнить осужденного безболезненно

Суд в США не разрешил казнить осужденного безболезненно - Фото
Фото: Pixabay

Суд постановил, что Рассел Баклью, осужденный за убийство и киднэппинг, должен быть казнен смертельной инъекцией

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Верховный суд США постановил, что Рассел Баклью, осужденный за убийство, который сейчаснаходится в камере смертников Миссури не имеет права на "безболезненную смерть". Об этом сообщает Би-Би-Си.

Баклью был приговорен к смертной казни в 1996 году за изнасилование, убийство и похищение человека. Он напал на свою бывшую девушку и ее нового партнера и шестилетнего сына. На недавних судебных заседаниях Баклью утверждал, что у него есть болезнь, кавернозная гемангиома, и что в случае казни смертельной инъекцией он будет чувствовать чрезмерную боль.

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Однако пятеро из четверых судей постановили, что Баклью должен быть казнен без применения смягчающих казнь обстоятельств.

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Теги: смертная казнь, Рассел Баклью
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