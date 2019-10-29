Супертелескоп исследует 35 млн галактик в поисках темной энергии

Супертелескоп DESI (Фото: Marilyn Chung/Lawrence Berkeley National Laboratory)

Международная команда исследователей из США, Великобритании, Франции Швейцарии и Испании намерена использовать супертелескоп для поиска темной энергии, сообщает BBC.

Супертелескоп, названный Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), расположен в обсерватории Китт Пик в Аризоне. Он состоит из 5000 мини-телескопов, что позволяет ему одновременно наблюдать за 5000 галактик, точно определяя их расстояние от Земли, чтобы оценить, насколько расширилась Вселенная за время, которое свет от галактик летел к Земле.

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Супертелескоп способен исследовать новый набор из 5000 галактик каждые 20 минут. Он может наблюдать объекты на расстоянии 10 млрд световых лет. Всего исследователи планируют изучить 35 млн галактик в течение пяти лет.

Темная энергия - гипотетический вид энергии, введенный в модель Вселенной для объяснения ее наблюдаемого расширения с ускорением. Сущность темной энергии является предметом споров среди космологов.