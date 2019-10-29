В Солнечной системе появится карликовая планета Гигея: видео

Астероид Гигея, четвертый по размеру объект в главном поясе астероидов после Цереры, Весты и Паллады, могут отнести к классу карликовых планет. Об этом говорится в публикации журнала Nature Astronomy, пишет пресс-служба ESO.

Астрономы впервые наблюдали Гигею с разрешением, при котором видна ее поверхность, форма и понятны размеры. Объект - сферический, диаметр - чуть больше 430 км. У самой известной карликовой планеты, Плутона, диаметр около 2400 км, а у Цереры - примерно 950 км. Расстояние от Гигеи до Солнца - от 525 млн км (афелий) от 415 млн км (перигелий).

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Сферическая форма и большое семейство астероидов, скорее всего, являются результатом катастрофического лобового столкновения с крупным телом диаметром 75-150 км, которое произошло примерно 2 млрд лет назад и полностью разрушило родительское тело.

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Астрономов удивило, что на поверхности Гигеи нет очень большого ударного кратера. Это главный объект одного из самых больших семейств астероидов, которое насчитывает около 7000 членов от одного и того же родительского тела. Событие, которое привело к образованию многочисленного семейства малых планет, должно было оставить глубокий и заметный след на поверхности Гигеи. Но его нет.

Гигея, которую открыли еще в 1849 году, удовлетворяет практически всем четырем требованиям к карликовым планетам:

- обращается вокруг Солнца;

- не является ничьим спутником;

- в отличие от планет, объект не расчистил окрестностей своей орбиты;

- имеет массу, достаточную, чтобы под действием собственной гравитации принять приблизительно сферическую форму.

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