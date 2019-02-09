Супруг королевы Великобритании отказался от водительских прав

Принц Филипп (фото - ЕРА)

Супруг британской королевы, 97-летний принц Филипп добровольно отказался от водительских прав после ДТП, в которое он попал на своем Land Rover Freelander 17 января. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Букингемский дворец.

Инцидент с участием еще одного автомобиля произошел вблизи Сандрингемского дворца на востоке Англии. Принц Филипп не пострадал, два человека, находившиеся во втором автомобиле, получили легкие травмы.

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После того, как выяснилось, что принц не был пристегнут ремнем безопасности, полиция Норфолка провела с ним беседу.

Однако сегодня в Букингемском дворце заявили, что герцог Эдинбургский сдал свое водительское удостоверение.

"После тщательного рассмотрения герцог Эдинбургский принял решение добровольно отказаться от своих водительских прав", - сказано в заявлении дворца.