Супруг королевы Великобритании попал в ДТП - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Принц Филипп не пострадал, два человека, находившиеся во втором автомобиле, получили легкие травмы

Реклама
Реклама

Супруг британской королевы, 97-летний принц Филипп попал в ДТП 17 января, он не пострадал, Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Инцидент с участием еще одного автомобиля произошел вблизи Сандрингемский дворец на востоке Англии. Принц Филипп не пострадал, два человека, находившиеся во втором автомобиле, получили легкие травмы.

Реклама

Пресс-секретарь королевской семьи сообщила, что принц Филипп был за рулем Range Rover и автомобиль перевернулся на бок после столкновения. По ее словам, после инцидента его осмотрел врач. Принца не госпитализировали, он вернулся к Сандрингемский дворец.

В августе 2017-го 96-летний герцог Эдинбургский, муж королевы Елизаветы II, принц Филипп в последний раз принял участие в публичном мероприятии как официальный представитель британской королевской семьи. После этого он вышел на пенсию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: принц Филипп, дтп, Великобритания, елизавета II
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Схемы: У Зеленского есть кинобизнес в России - видео
Схемы: У Зеленского есть кинобизнес в России - видео
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Супруг королевы Великобритании попал в ДТП - видео
Супруг королевы Великобритании попал в ДТП - видео
Продовольствие Верховная Рада отказалась снять мораторий на землю
Закупка локомотивов General Electric под вопросом - нет денег
Транспорт Закупка локомотивов General Electric под вопросом - нет денег
Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии
FMCG Украинский корм для животных будут продавать в Англии и Финляндии
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Схемы: У Зеленского есть кинобизнес в России - видео
Схемы: У Зеленского есть кинобизнес в России - видео
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим
Запуск спутника, который сбросит на Хиросиму шарики стали — стрим 23:00
Супруг королевы Великобритании попал в ДТП - видео
Супруг королевы Великобритании попал в ДТП - видео 21:48
Конфискованных в Борисполе щеглов выпустили на волю: видео
Конфискованных в Борисполе щеглов выпустили на волю: видео 20:18
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 