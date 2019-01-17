Супруг королевы Великобритании попал в ДТП - видео

Супруг британской королевы, 97-летний принц Филипп попал в ДТП 17 января, он не пострадал, Об этом сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец.

Инцидент с участием еще одного автомобиля произошел вблизи Сандрингемский дворец на востоке Англии. Принц Филипп не пострадал, два человека, находившиеся во втором автомобиле, получили легкие травмы.

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Пресс-секретарь королевской семьи сообщила, что принц Филипп был за рулем Range Rover и автомобиль перевернулся на бок после столкновения. По ее словам, после инцидента его осмотрел врач. Принца не госпитализировали, он вернулся к Сандрингемский дворец.

В августе 2017-го 96-летний герцог Эдинбургский, муж королевы Елизаветы II, принц Филипп в последний раз принял участие в публичном мероприятии как официальный представитель британской королевской семьи. После этого он вышел на пенсию.